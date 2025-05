Le ’anime aliene’ di Padua

Alle 17 di oggi pomeriggio, presso la galleria FaroArte di Marina di Ravenna, sarà inaugurata ’Anime aliene’, la mostra di Massimo Padua, aperta fino al 2 giugno.

’Anime Aliene’ è una collezione di dipinti di varie dimensioni, perlopiù acrilici. Un viaggio colmo di luci e di ombre, di sorrisi e di brividi inattesi. Attraverso un percorso disseminato di immagini evocative e simbolismi, si approda al vero significato del titolo dell’esposizione. Il termine “alieno” richiama certamente esseri appartenenti ad altri pianeti, ma in questo contesto vuole esprimere soprattutto estraneità, il percepirsi fuori luogo. Perché è così che un’anima aliena si sente: immersa in un universo infinito nel quale perdersi, è insieme desiderio e pericolo.

Massimo Padua è nato a Ravenna nel 1972. Diplomato al liceo artistico, ha frequentato il Dams di Bologna. Conosciuto soprattutto per la pubblicazione di diversi romanzi, tra i quali ’La luce blu delle margherite’ (Premio Opera Prima Città di Ravenna) e ’L’ipotetica assenza delle ombre’(Premio Perelà), negli anni è stato illustratore e curatore di collane per alcuni editori. Nel 2021 ha riscoperto la passione per la pittura e la scultura. È del 2023 la sua prima personale intitolata ’Traslazioni’ alla quale è seguita, nel 2024, la mostra “Le crepe invisibili”.

La mostra è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il patrocinicio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna.it. L’esposizione sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19. Apertura straordinaria: lunedì 2 giugno.