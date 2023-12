Le anime costrette a vagare

Sono sere fredde e nebbiose, le sere giuste per vedere anime inquiete vagare nei luoghi bui e solitari. Si diceva fossero le anime dei suicidi che, avendo rifiutato la vita, dovevano restare tra i vivi per tutto il periodo di vita che gli sarebbe toccato. Dice infatti il proverbio: "Chi da par sé u s’è amazê, sèmpar la su figùra l’à da zirê; la su figùra la sa da fê vdêr par tót e’ témp ch’l’aveva da campê" (Chi da solo si è ucciso, sempre deve girare; la sua figura si deve far vedere per tutto il tempo che doveva ancora vivere). Lo conferma un altro detto: "Cvând t’vi un lóm la nòta pr’e’ câmp zirê l’è l’anma che a ch’l’ét mónd la n’pör andê" (Quando vedi un lume girare la notte per i campi, è un’anima che all’altro mondo non può andare).