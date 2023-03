Le associazioni oggi in piazza

Scenderanno oggi in piazza a Ravenna per celebrare l’8 marzo Casa delle Donne, Udi e Donne in Nero Ravenna. L’appuntamento è oggi alle 16.30 in piazza del Popolo, per la Giornata internazionale delle donne.

"In una fase di violenti conflitti e polarizzazione delle posizioni come quella che stiamo vivendo il modo migliore per celebrare la giornata dell’8 marzo è per noi quello di scendere nello spazio pubblico della città, metterci la faccia, i nostri corpi e le nostre voci e incontrare le persone per celebrare le nostre conquiste, rivendicare ciò che ancora manca e tessere relazioni – spiegano –. Porteremo su di noi i simboli delle prime femministe, le suffragette, che alla fine dell’ ‘800 hanno lottato per ottenere il diritto di voto per le donne".