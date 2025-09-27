Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Ravenna
Acquista il giornale
CronacaLe atlete di Danza & Musical ricevute e premiate in municipio
27 set 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
Le atlete di Danza & Musical ricevute e premiate in municipio

Il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega allo Sport Gianni Grandu hanno premiato, per meriti sportivi e artistici, le atlete Akemi Villa e Federica Ravaglia, insieme a tutto il gruppo delle allieve del settore Danza & Musical dell’associazione Sportiva Dilettantistica Endas Cervia, diretto da Gloria Guidazzi.

Akemi Villa si è distinta conquistando tre borse di studio agli stage nazionali Studio Musical, eccellendo nelle tre discipline del teatro musicale: danza, canto e recitazione.

Federica Ravaglia ha a sua volta ottenuto una prestigiosa borsa di studio nello stesso contesto, dimostrando talento in tutte e tre le discipline. La scuola di Danza & Musical di Endas Cervia ha inoltre raccolto, in questa stagione sportiva, risultati di grande rilievo. Tra i più prestigiosi si segnalano: il 2° posto del gruppo Avanzato con la coreografia Passione Ferrari ai concorsi internazionali di danza Talent for Dance e Dance Award Italy, il 2° posto del gruppo Intermedio al Dance Award Italy con la coreografia Vespa 50 Special e il 3° posto del gruppo Avanzato al medesimo concorso con la coreografia The Mission. Gli amministratori si sono congratulate per i risultati raggiunti dalle atlete.

© Riproduzione riservata