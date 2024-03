Le attese al Pronto soccorso: "Il Cau aiuta, ma i problemi restano"

In due mesi circa 4.000 accessi: 70 in media al giorno, 140 nei weekend. I numeri del Cau, che ha aperto lo scorso 22 gennaio al Cmp, ci parlano di un’accoglienza calorosa da parte della popolazione. L’impatto sulle attese al Pronto soccorso però è stato minimo: i primi dati ci dicono che rispetto agli stessi due mesi del 2023 su 10 pazienti con codice di bassa gravità ora 1 in meno si rivolge alle urgenze. Va meglio per quanto riguarda gli abbandoni, ovvero coloro che dopo aver atteso se ne vanno prima della visita medica: -14%, da 684 a 585. Miglioramenti lievi: "Sono calate anche le dimissioni con presa in carico specialistica – dice Andrea Strada, primario del Pronto soccorso – perché quei pazienti sono stati intercettati dal Cau. Il boarding dei ricoveri delle persone anziane è ancora un problema".

Il nodo resta qui: nei tempi per trovare un posto letto per le tante persone avanti con gli anni, fragili e polipatologiche. Strada lo dice senza mezzi termini: "Ci sono tanti a cui noi dobbiamo dare una risposta di tipo socio-assistenziale. L’ospedale in generale è diventato anche un contenitore di morte. Vediamo pazienti molto anziani, quando arrivano noi li trattiamo come malati e vengono fatti molti esami e trovate tante patologie. La loro malattia però in molti casi è l’epoca della vita, siamo mortali. Più restano in ospedale e più diventano malati, hanno necessità più assistenziali che cliniche". I pazienti fragili spesso occupano i sempre pochi posti letto, e così "si crea un circolo vizioso – prosegue Strada – con reparti in grande difficoltà a gestire l’acuto. Serve assistenza per gli anziani, anche per evitare i ricoveri: se coloro che sono a letto non hanno chi si ricordi di farli bere si disidratano, poi arriva la febbre e tornano in ospedale. Serve un sistema diverso, anche con le cure primarie, per evitare di venire al Pronto soccorso per ogni necessità".

Il paradigma, di cui si parla da tempo, è il passaggio da sanità ospedaliera a territoriale. Un decreto del 2022 fissa la strutturazione di servizi come le Uca, le unità a domicilio con medico e infermiere, eredi delle Usca nate durante la pandemia: una mini équipe che potrebbe fare una prima valutazione sui pazienti fragili. "Le attiveremo a brevissimo, per le urgenze – dice Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna –: ora stiamo facendo la formazione. La rete deve essere prossima e accessibile, si torna il più possibile ad assistere i pazienti a casa".

Un po’ di numeri. Nel 2022 il Pronto soccorso di Ravenna ha visto circa 82mila accessi, nel 2023 sono stati 87mila. I medici sono 24, circa il 30% in meno di quelli che dovrebbero, nonostante "ben 16 concorsi per trovarli". Circa il 5-10% dei pazienti che si presentano al Cau del Cmp vengono mandati al Pronto soccorso dopo la valutazione dell’infermiere del triage, mentre la quota è leggermente più alta al Cau di Cervia (10-15%). Le attese al Cau sono generalmente brevi: 30/40 minuti, un po’ di più nel fine settimana, e l’80% dei pazienti presenta problemi di tipo ortopedico, respiratorio lieve (come sindromi influenzali) o gastrointestinali. "I pazienti aumentano venerdì pomeriggio – spiega Bravi –, quando chiudono gli studi dei medici di base".

Sul fatto che il Cau sia utile non c’è dubbio, ma l’impressione è che risponda maggiormente alle difficoltà della medicina di base che a quelle del Pronto soccorso.

Sara Servadei