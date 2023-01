Le attività in Darsena bloccate dalla neve

I quindici centimetri di neve caduti complessivamente nelle due nottati del 5 e del 7 gennaio del 1967 bloccarono le attività portuali di carico e scarico delle merci, che all’epoca si svolgevano tutte lungo le banchine della darsena di città, banchine che, sia detto per inciso, erano accessibili, come mostra la foto, a qualsiasi mezzo. Le non basse temperature facilitarono in parte l’opera di sgombero delle strade resa comunque spesso ardua dalla presenza, nel centro storico, delle migliaia di auto parcheggiate dato che all’epoca la città era drammaticamente priva di parcheggi.

A cura di Carlo Raggi