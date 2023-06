Le avventure turbolente di Fagiolino e Sganapino con Venturi alle 21

I burattini di Massimiliano Venturi saranno ospiti di ’Savarna in Festa’ al ristorante La Cangina in via Grattacoppa 277, a Savarna (ingresso libero). Titolo dello spettacolo è ’Le avventure di Fagiolino e Sganapino’. L’antica tradizione del teatro dei burattini rivive grazie a Venturi, che formatosi con i più grandi maestri del settore e perfezionatosi all’Accademia di Stato di Varsavia, ha alle spalle un ricco palmares di presenze e riconoscimenti, con oltre 800 spettacoli presentati tra Italia ed Europa dell’Est.