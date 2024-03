Le aziende di Russi aprono le porte

Dopo il successo della prima edizione, il progetto ‘Conoscere il mondo del lavoro a Russi’, promosso dal Comune con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle imprese del territorio, sarà riproposto anche nel 2024. Al fine di generare nuove occasioni d’impiego e formazione professionale, migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’Amministrazione ha strutturato una serie di attività coinvolgendo numerosi partner con cui condividere la visione progettuale, gli obiettivi e la strategia d’insieme. Sono incluse le aziende del territorio, le associazioni di categoria, l’Associazione Emiliano Romagnola di enti autonomi di formazione professionale, la Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini e l’istituto comprensivo Baccarini di Russi. Sabato 18 maggio è in programma un open day con l’obiettivo di creare una vetrina di presentazione per le realtà imprenditoriali locali che cercano personale. L’iniziativa prevede un breve incontro preliminare e una colazione di benvenuto alle ore 9, alla biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10, nonché la visita alle aziende aderenti dalle 10 alle 12. Apriranno le loro porte tante imprese del territorio: Almatek, Artigiana Legno, Frega, Frigomeccanica Group, Italmeccanica Zaccaroni, Loans, Meccanica Mazzotti, Officina Graziani, Tex Active Clima e Urbitek. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 23 aprile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1jLzFYdqCiQ3dju26H7NMiY7R2BE9UF5Rv2C0RPLQWBc/edit. Successivamente ci sarà una giornata informativa ‘Job in Fira’, durante la Fira di Sett Dulur il programma il prossimo settembre, mentre in ottobre sono previsti incontri di orientamento con i genitori e i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado.