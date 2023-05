Le aziende in ginocchio Orva, un milione di danni La Deco finisce sott’acqua

Armati di stivali, badili e secchi si sono presentati regolarmente al lavoro nonostante la produzione fosse stata fermata dall’acqua fuoriuscita dal Lamone e da altri canali. Deco Industrie, Orva, Terremerse, Caravita Costruzioni, tutta la filiera agroalimentare: nessuno si è tirato indietro, da ieri si sbadila fango. "Abbiamo una parte di stabilimento ancora allagata, nella zona retrostante le strade pubbliche sono ricoperte d’acqua. Ci sono punti con 70 centimetri di acqua che non riesce a entrare nel sistema fognario. Siamo tutti qui a lavorare con secchi e badili, anche se non sappiamo bene quando potremo riaprire" dice Antonio Campri, presidente della Deco di Bagnacavallo.

I danni: una prima stima parla di 100mila euro, ma Campri precisa: "Una parte degli impianti è ancora invasa da 30 centimetri d’acqua. È presto per calcoli precisi". Anche alla Orva lo scenario non cambia. Il titolare Luigi Bravi è in mezzo al fango del piazzale. "Quando è partita l’indicazione di evacuare – racconta – avevamo le linee produttive cariche di materia prima per produrre 300 quintali di piadina e 2mila quintali di pane. Abbiamo subito disposto l’evacuazione, spegnendo l’energia elettrica. Non avevamo scelta, ma ora la materia prima è da buttare". Per Bravi, i danni non sono meno di un milione di euro.

"In poche ore è caduta una quantità d’acqua impressionante, segno che il cambiamento climatico ormai è la realtà con cui tutti dobbiamo fare i conti. Ci pare che in queste condizioni la reazione, pur se in una situazione difficilissima, che richiederà profonde riflessioni sul futuro, sia stata pronta, sia da parte delle istituzioni, sia da parte della protezione civile", dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi. A Terremerse la situazione è complessa. "A Bagnacavallo si sta lavorando per tornare presto alla produzione – commenta Mirco Bagnari per Legacoop – mentre nello stabilimento di Conselice la situazione è molto più pesante". Giornata di lavoro con badili e pulitrici anche alla Caravita Costruzioni, sempre a Bagnacavallo, allagata come tante altre piccole e medie imprese del territorio. "La situazione è davvero grave – commenta Matteo Leoni, presidente della Cna ravennate, andato sul posto - abbiamo tante imprese che stanno cercando di ripartire e pulire acqua e fango, i danni però sono ingenti: macchinari e utensili compromessi, prodotti nei magazzini da buttare via, purtroppo non si riuscirà a salvare molto e le tempistiche di arrivo dei prodotti e macchinari non è rapida. Ora chiediamo al Governo che non lasci soli imprese e famiglie e si prevedano presto risorse e risarcimenti".

Nel pomeriggio di ieri il presidente della Provincia Michele de Pascale, insieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini, al prefetto Castrese De Rosa e alla sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni, ha partecipato ad un incontro operativo presso la sede della Cooperativa Terremerse. "Non vogliamo semplicemente ricostruire ciò che è andato distrutto – ha detto de Pascale - ma vogliamo ricostruire meglio di ciò che è andato distrutto. Questo evento ci dimostra che sono in atto degli stravolgimenti che impongono un nuovo paradigma e nuova stagione di investimenti importanti che mettano al centro la sicurezza delle persone".

lo. tazz.