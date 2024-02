Le aziende locali hanno investito il 5% dei ricavi in digitalizzazione

Le imprese romagnole investono oltre il 5% dei loro ricavi e puntano soprattutto informazione e digitalizzazione. Il dato emerge dall’indagine congiunturale di Confindustria che ha approfondito la dinamica degli investimenti effettuati nel 2023: si conferma positiva sia la percentuale degli investimenti sul fatturato (5,2%), sia la variazione percentuale delle spese per investimenti rispetto al 2022 (+18,4%). Gli ambiti di investimento più ricorrenti risultano essere la formazione (24,1%), Ict (23,1%), ricerca e sviluppo (16,7%) e tutela ambientale (12%). Tra i fattori ostativi, le difficoltà amministrative e burocratiche sono le più segnalate (25,9%). A specifica domanda sulla digitalizzazione, il 73% del campione ha risposto di aver investito in Ict negli ultimi due anni: di questi, il 38% in beni materiali, il 49% in beni immateriali e il 12% in capitale umano. In questo segmento, gli investimenti si sono concentrati in cyber security, cloud e software di gestione e pianificazione delle risorse d’impresa. Il 59% del campione ritiene di avere già le competenze specifiche fra le risorse umane presenti in azienda, il 23% non ha competenze e intende in parte formare il personale interno in parte procedere con nuove assunzioni, mentre il 16% non ha le competenze interne, ma intende formarle.

I processi di innovazione e digitalizzazione riguardano un po’ tutte le imprese. Interessante il caso di Sapir di Ravenna che, come spiega Nicola Rambelli, direttore qualità, sicurezza e risorse umane, "sta implementando un processo di riorganizzazione di processi e delle attività puntando su semplificazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di ottimizzare il servizio di movimentazione delle merci. E l’innovazione tecnologica su questo fronte – spiega Rambelli – è una vera e propria leva competitiva che è fondamentale per Sapir, da sempre all’avanguardia sul fronte della sicurezza e della qualità".

g.c.