‘Le Bambole’ a teatro Sul palco i giovani di ‘Galla & Teo’

Al teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia, stasera alle 21 è in programma il primo dei due spettacoli di fine anno che vedono protagonisti i giovani attori dell’associazione ‘Galla&Teo Aps’ e che sono organizzate dalla cooperativa LaCorelli. Stasera sul palco va in scena ‘Le Bambole’, per la regia di Marco Montanari e Marco Saccomandi, con Rendy Anoh, Laura Basile, Stefano Fabbri, Licia Fiorentini, Nicola Mattiello e Riccardo Zambito.

Biglietto 5 euro: il ricavato andrà a sostegno delle attività dell’associazione.