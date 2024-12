Le bancarelle di Natale in piazza Andrea Costa

Bancarelle per abeti e addobbi natalizi in piazza Andrea Costa a fine anni Sessanta (la foto è del dicembre 1967) quando ancora via Cavour era aperta al traffico e a senso unico dalla periferia al centro cittadino. Il boom per gli addobbi natalizi si sviluppò negli anni Sessanta con sempre nuovi oggetti e soprattutto in materiale plastico che subito prese il sopravvento su quelli fragilissimi in vetro.

Ben presto nelle bancarelle cominciarono a comparire anche gli abeti in plastica accanto a quelli in vaso per i quali fu sempre più raccomandato il reimpianto a fine feste.

A cura di Carlo Raggi