Le banche offrono finanziamenti agevolati

Mondo bancario mobilitato in favore di famiglie e imprese colpite dall’alluvione. Il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna tramite la Cassa di Ravenna Spa e la Banca di Imola, "hanno o deliberato finanziamenti a condizioni vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2023 attesteranno di aver subìto danni. I finanziamenti potranno essere erogati fino ad un massimo di 250mila euro, attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi, con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria". LA BCC propone la sospensione delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere; l’erogazione urgente di mutui chirografari a condizioni agevolate; l’anticipazione dei rimborsi assicurativi. BPER Banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i privati e 100 mila euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi".

Unicredit ha predisposto una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legaleoperativa nelle zone interessate dal maltempo; e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati. UniCredit mette, inoltre, a disposizione un prestito con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che hanno subìto danni e il ‘Pacchetto nuovo credito alle imprese’, con linea di finanziamenti chirografariipotecari a condizioni agevolate. Anche Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 500 milioni, dando un sostegno finanziario mediante nuovi finanziamenti a condizioni agevolate. Si può anche la richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese.