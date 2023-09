Le bandiere tornano a volteggiare a Faenza

Tornano finalmente a volteggiare in centro a Faenza le bandiere. Domani si disputerà in piazza del Popolo, con inizio alle 15, il 18° Torneo nazionale per sbandieratori e musici over 40. Alla manifestazione, ideata nel 2006 da Ivan Samorì, parteciperanno ben 13 gruppi: Faenza con i rioni Bianco, Nero, Rosso e Verde, Ferrara con il Borgo San Luca, San Giorgio, San Paolo e Santa Maria in Vado, poi i gruppi provenienti da Lugo, Fossano, Asti, San Polo d’Enza e infine gli sbandieratori della Repubblica Ceca da Brno. Saranno in gara molti atleti ex campioni italiani e si vedranno all’opera: 14 Singoli, 10 Coppie, 8 Piccole Squadre, 7 Grandi Squadre e per la seconda volta la specialità del trio ovvero 3 sbandieratori con 1 sola bandiera a testa che verrà conteso da 5 gruppi. Saranno in competizione anche i Musici sulla piccola Squadra, i Musici sulla grande Squadra, i Musici sul trio, il Tamburino del singolo e della coppia. Le premiazioni avverranno nella sede del Borgo Durbecco in piazza Fra Saba dove avrà luogo la cena durante la quale verrà assegnata anche la coppa della Combinata. Oltre ai vincitori assoluti saranno premiati i vincitorielle varie fascie di età dai più giovani ai più anziani.I gruppi saranno accolti prima della manifestazione dal sindaco. La manifestazione assegnerà il 4° titolo italiano di singolo A.S.P.M.I. Associazione sportiva polizie municipali italiane, vinto nelle 3 precedenti edizioni da Ivan Samorì delRione Bianco.

Gabriele Garavini