Le Bassette ’green’ Un campo fotovoltaico

Un campo fotovoltaico di potenza di circa 2 megawatt, composto da 5.500 pannelli. È il progetto di Ravenna Holding per generare energia sostenibile alle Bassette, illustrato nel Piano urbanistico attuativo approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi. L’obiettivo è anche quello di utilizzare l’energia per alimentare autobus di nuova generazione.

L’area in cui sorgerà l’impianto si trova tra via Romea nord e via Alber Steiner, nella zona industriale delle Bassette. Verranno utilizzati 63.049 metri quadrati per la realizzazione del campo fotovoltaico, 22.393 metri quadrati per parcheggi e verde e altri 5.865 metri quadrati per la viabilità pubblica. In estrema sintesi sono previsti un lotto per la produzione di energia rinnovabile collegato a un campo fotovoltaico (che sarà utilizzato anche per ricaricare gli autobus), un deposito per i mezzi del trasporto pubblico, un impianto per la distribuzione del gnl (gas naturale liquefatto) con cui alimentare i mezzi pesanti e parcheggi pubblici dotati di colonnine per la ricarica elettrica di veicoli. Oltre a diverse aree verdi, sono previste opere di urbanizzazione quali la realizzazione di una rotatoria da via Romea nord, all’intersezione con via Bacci, per l’accesso dei mezzi pesanti all’impianto di distribuzione di gnl e per raggiungere le aree destinate a parcheggio pubblico, una a nord e l’altra a sud, oltre agli impianti esistenti di Hera e Snam.

"Solo qualche settimana fa un’indagine de Il Sole 24 Ore ha proclamato il comune di Ravenna secondo in Italia per numero di impianti fotovoltaici installati, per numero di impianti pro capite e per potenza sviluppata – commenta l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte –. Come Amministrazione non possiamo che apprezzare un investimento che guarda verso questa direzione". "L’intervento nella zona delle Bassette – ha aggiunto la presidente di Ravenna Holding Mara Roncuzzi – non è l’unico su cui la Holding sta lavorando: da poco abbiamo visto approvato anche un altro Piano urbanistico attuativo per la realizzazione a Savio di un parco fotovoltaico".