Le belle notizie raccontate dalle ’Redazioni gentili’. Il progetto per i più giovani con Radio Social Coast

Il Comune di Cervia ha aderito al progetto di Mezzopieno, la rete italiana che si propone di coinvolgere i più giovani nella redazione di telegiornali delle belle notizie. Sono stati coinvolti alcuni ragazzi di Cervia e dell’Istituto Ressi-Gervasi, che hanno mosso così un primo passo nel mondo del giornalismo, con le prime esperienze di ricerca delle notizie, sintesi e registrazione delle stesse. Sono così state registrate dieci puntate utilizzando le attrezzature e gli operatori di Radio Social Coast, la radio web di comunità del Comune di Cervia che ha tra i propri obiettivi il coinvolgimento dei più giovani in progetti per la collettività. Le prime puntate sono già state caricate sulla pagina Youtube di Movimento Mezzopieno, dove fanno e faranno compagnia a quelli creati in altre città italiane, sempre con lo scopo di promuovere la comunicazione gentile.

"Le ’redazioni gentili’ si inseriscono in un percorso più ampio che porta avanti già da qualche anno il comune di Cervia – dice la delegata alla cortesia e alla gentilezza del Comune Federica Bosi – con l’obiettivo di diffondere la cultura della gentilezza, intesa come modo di approcciarsi alla quotidianità, ovvero quell’insieme di azioni e pensieri rivolti al prossimo, all’ambiente, al bene comune, in grado di migliorare i rapporti all’interno di una comunità".