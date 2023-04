Le bici e il progetto ‘Città 30’

Ravenna torna ad essere al centro dell’attività della Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta. La sala Corelli del teatro Alighieri ospiterà infatti l’assemblea della Fiab nazionale, appuntamento che prevede la presenza a Ravenna di oltre cento delegati Fiab da tutta Italia. I lavori inizieranno domani alle 9.30 con una tavola rotonda pubblica (per chi desidera partecipare questo è il link per l’iscrizione https:fiabitalia.iteventitavolarotondacitta30-2023-632 ) che affronteràil tema ‘Obiettivo città 30: prospettive in Italia’. Il progetto ‘Città 30’ (con riferimento alla velocità massima dei veicoli a 30 km orari), nasce per rispondere a un bisogno primario che è la sicurezza dei cittadini e il diritto a potersi spostare all’interno delle città in sicurezza. La tavola rotonda di domani mattina sarà moderata da Antonella Tampellini, vice coordinatrice Fiab Emilia-Romagna. Dopo i saluti di Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, Andrea Navacchia, presidente Fiab Ravenna, e Michela Girardengo, presidente del Giro d’Italia d’Epoca, sono previsti gli interventi di Andrea Colombo, esperto di mobilità sostenibile, sicurezza stradale e spazio pubblico; Edoardo Galatola, membro del Centro Studi Fiab; Gianluca Grimi, presidente di Assoturismo Abruzzo; Alessandro Tursi, presidente Fiab nazionale; Matteo Lepore, sindaco della città metropolita di Bologna; Settimo Nizzi, sindaco di Olbia; e il contributo video di Edoardo Rixi, vice Ministro Infrastrutture e trasport; le conclusioni, verso le 12.30, saranno affidate ad Alessandro Tursi, Presidente Fiab nazionale. Nel pomeriggio prenderanno il via i lavori dell’Assemblea nazionale Fiab, in cui si parlerà del bilancio e di modifiche regolamentari. Domenica , i lavori dell’assemblea proseguiranno, sempre alla sala Corelli, con i gruppi di confronto e conclusioni previste alle 13.