Le bici realizzate dalla faentina ‘Blacks' conquistano l’oro alle Olimpiadi di Parigi

Faenza (Ravenna), 29 agosto 2024 – Le bici realizzate dall'azienda faentina ‘Blacks' conquistano l’oro alle Olimpiadi di Parigi. C’è infatti anche un piccolo pezzo della città manfreda nelle medaglie d’oro conquistate da Pauline Ferrand-Prévot e Thomas Pidcock nella specialità XCO (Cross country olimpico). Nel corso dei recenti Giochi a cinque cerchi, le biciclette marca Pinarello sulle quali i due atleti, rispettivamente delle squadre di Francia e Gran Bretagna, hanno conquistato gli ori, erano state commissionate dalla celebre azienda trevigiana alla ‘faentina’ Blacks, realtà specializzata nella progettazione, modellazione e produzione di componenti di materiali compositi. Proprio una delle bici nata nello stabilimento faentino di via Vittori marchiata Pinarello, la Dogma CX (versione di serie dei prototipi usati dal team e poi consegnati ai due atleti), era stata esposta a Faenza a Palazzo del Podestà, nel corso di ‘Costruire una bici, dagli artigiani dell’acciaio alla lavorazione del carbonio’, uno degli eventi organizzati nell’ambito della mostra ‘Faenza, Faïence, biciclette verso il Tour de France’. “Siamo molto orgogliosi – spiega Gabriele Bandini, ceo della Blacks srl - di essere stati protagonisti di questo progetto e di aver contribuito, in parte, alla vittoria di questi due campioni. Il lavoro svolto dalla nostra azienda ha riguardato un'importante personalizzazione; infatti, uno dei nostri valori aggiunti è proprio la possibilità di customizzare ogni minimo dettaglio e, grazie al lavoro di tutto il team dell’azienda, abbiamo la possibilità di accettare le sfide dei clienti più esigenti in molteplici settori, dallo sport all’aerospace”.