Le bodycam per gli agenti: "Diminuite le violenze"

Sono passati tre anni dall’arrivo delle bodycam, le telecamere che gli agenti della polizia locale indossano per riprendere le azioni che potrebbero trasformarsi in situazioni di pericolo. E i risultati, secondo quanto spiega il comandante della polizia locale Andrea Giacomini, si vedono: "Da allora sono diminuiti gli episodi di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, per una sorta di ’effetto preventivo’. Questo ha migliorato la qualità dei referti che portiamo all’autorità giudiziaria: quando c’è un processo per qualcosa che è stato ripreso dalle bodycam, l’evidenza delle immagini è in grado di dare un referto imbattibile, nel caso in cui qualcuno ricostruisca l’accaduto in maniera difforme dalla realtà". A fornire le bodycam agli agenti è la società Axon.

Per il futuro c’è un altro strumento tecnologico che potrebbe spaventare molto gli automobilisti: le truecam, piccole telecamere montate sulle auto degli agenti della polizia locale che sono in grado di rilevare diversi elementi, come se il veicolo è sprovvisto di assicurazione e revisione, o anche se l’automobilista sta utilizzando il cellulare.

Infine ci sono le armi a impulsi elettrici, con cui recentemente vengono indicati quelli che una volta erano chiamati taser: dispositivi per l’utilizzo dei quali la polizia locale di Ravenna possiede una formazione specifica, ma che al momento non vengono utilizzati per la mancanza di una solida base normativa per farlo. "Stiamo portando avanti il progetto dal 2018, molti operatori si sono formati per questo – prosegue Giacomini – ma le regole da rispettare sono tante e tra fare le cose velocemente o per bene abbiamo scelto la seconda. Andrà, quindi, fatto un lungo lavoro".