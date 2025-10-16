Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gianluca SoncinMamma recordMigliori ricercatoriNegozi storiciTruffa anziana sventataCastagne 2025
Acquista il giornale
Cronaca’Le Botteghe’ di via Pistocchi. Un compleanno speciale
16 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. ’Le Botteghe’ di via Pistocchi. Un compleanno speciale

’Le Botteghe’ di via Pistocchi. Un compleanno speciale

L’impresa sociale senza scopo di lucro ha celebrato i primi due anni di vita. I commessi sono persone con disabilità e fragilità che ogni giorno coltivano autonomia.

L’impresa sociale senza scopo di lucro ha celebrato i primi due anni di vita. I commessi sono persone con disabilità e fragilità che ogni giorno coltivano autonomia.

L’impresa sociale senza scopo di lucro ha celebrato i primi due anni di vita. I commessi sono persone con disabilità e fragilità che ogni giorno coltivano autonomia.

Candele accese, applausi e sorrisi che raccontano molto più di una festa. Nella sede di via Pistocchi 10, l’altra sera, la comunità faentina si è stretta attorno a Le Botteghe, l’impresa sociale senza scopo di lucro che ha celebrato i suoi primi due anni di vita. Un anniversario che profuma di orgoglio e di futuro, perché in quel negozio, dove i commessi sono persone con disabilità e fragilità, ogni giorno si coltivano autonomia, dignità e inclusione. Fondata l’8 ottobre 2023 dall’unione della cooperativa sociale ‘Ceff’ di Francesco Bandini e dall’associazione Genitori Ragazzi Disabili (Grd Odv), quella de Le Botteghe oggi è una realtà consolidata, dove circa 40 ragazzi e ragazze, affiancati dai loro educatori, si alternano tra banco, magazzino e vetrine. "Offriamo uno spazio-laboratorio — spiega la responsabile commerciale Ilaria Cattani — dove ognuno può apprendere il mestiere e trovare il proprio ruolo, che sia alla cassa, tra gli scaffali o nell’allestimento. L’obiettivo è sempre lo stesso: far crescere le autonomie e il contatto con il pubblico".

I festeggiamenti hanno riunito numerose istituzioni: il sindaco Massimo Isola, l’assessore comunale al Welfare Davide Agresti, quella al Bilancio e al Patrimonio Denise Camorani, oltre alla consigliera regionale Manuela Rontini. Tutti hanno portato il loro saluto e riconoscimento a una realtà che coniuga impresa e solidarietà. "Gli obiettivi iniziali sono stati ampiamente superati — ha aggiunto Cattani — grazie alla comunità, alle aziende e ai tanti clienti che ogni giorno scelgono il nostro negozio. C’è tanto affetto nei nostri confronti, e lo abbiamo sentito forte durante la festa". Nel punto vendita si possono trovare prodotti alimentari, cosmetici e oggettistica provenienti dal commercio equosolidale, da cooperative sociali e aziende locali. Da ieri si sono aggiunti anche i vini di Leone Conti e la pasta artigianale di ‘RM Food’ di Roberto Martini, realizzata con grani del territorio, come il farro di Conselice. Un’attenzione particolare, quella per la qualità e per la filiera etica, che si riflette anche nella missione sociale del progetto: "La nostra forza è la collaborazione — sottolinea Cattani —. Più persone ci scelgono, più possibilità abbiamo di accogliere nuovi ragazzi, dando loro la possibilità di crescere e di lavorare".

In vista delle festività natalizie, Le Botteghe proporrà confezioni regalo personalizzate, ma la vera sorpresa resta quella quotidiana: la dimostrazione che l’inclusione, se costruita con competenza e calore, può diventare anche buona impresa.

Lorenzo Pastuglia

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata