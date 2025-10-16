’Le Botteghe’ di via Pistocchi. Un compleanno speciale

Candele accese, applausi e sorrisi che raccontano molto più di una festa. Nella sede di via Pistocchi 10, l’altra sera, la comunità faentina si è stretta attorno a Le Botteghe, l’impresa sociale senza scopo di lucro che ha celebrato i suoi primi due anni di vita. Un anniversario che profuma di orgoglio e di futuro, perché in quel negozio, dove i commessi sono persone con disabilità e fragilità, ogni giorno si coltivano autonomia, dignità e inclusione. Fondata l’8 ottobre 2023 dall’unione della cooperativa sociale ‘Ceff’ di Francesco Bandini e dall’associazione Genitori Ragazzi Disabili (Grd Odv), quella de Le Botteghe oggi è una realtà consolidata, dove circa 40 ragazzi e ragazze, affiancati dai loro educatori, si alternano tra banco, magazzino e vetrine. "Offriamo uno spazio-laboratorio — spiega la responsabile commerciale Ilaria Cattani — dove ognuno può apprendere il mestiere e trovare il proprio ruolo, che sia alla cassa, tra gli scaffali o nell’allestimento. L’obiettivo è sempre lo stesso: far crescere le autonomie e il contatto con il pubblico".

I festeggiamenti hanno riunito numerose istituzioni: il sindaco Massimo Isola, l’assessore comunale al Welfare Davide Agresti, quella al Bilancio e al Patrimonio Denise Camorani, oltre alla consigliera regionale Manuela Rontini. Tutti hanno portato il loro saluto e riconoscimento a una realtà che coniuga impresa e solidarietà. "Gli obiettivi iniziali sono stati ampiamente superati — ha aggiunto Cattani — grazie alla comunità, alle aziende e ai tanti clienti che ogni giorno scelgono il nostro negozio. C’è tanto affetto nei nostri confronti, e lo abbiamo sentito forte durante la festa". Nel punto vendita si possono trovare prodotti alimentari, cosmetici e oggettistica provenienti dal commercio equosolidale, da cooperative sociali e aziende locali. Da ieri si sono aggiunti anche i vini di Leone Conti e la pasta artigianale di ‘RM Food’ di Roberto Martini, realizzata con grani del territorio, come il farro di Conselice. Un’attenzione particolare, quella per la qualità e per la filiera etica, che si riflette anche nella missione sociale del progetto: "La nostra forza è la collaborazione — sottolinea Cattani —. Più persone ci scelgono, più possibilità abbiamo di accogliere nuovi ragazzi, dando loro la possibilità di crescere e di lavorare".

In vista delle festività natalizie, Le Botteghe proporrà confezioni regalo personalizzate, ma la vera sorpresa resta quella quotidiana: la dimostrazione che l’inclusione, se costruita con competenza e calore, può diventare anche buona impresa.

