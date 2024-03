Le Cab cercano 32 stagionali

Le Cab (Cooperative agricole braccianti) di Ravenna, le stesse colpite duramente dall’alluvione del maggio 2023, cercano 32 lavoratori per la stagione primaverile e estiva per il lavoro nei campi. La richiesta, si sottolinea, è di persone "motivate e appassionate". Le posizioni aperte sono: 22 operai potatori e per attività comuni, cioè potatura, trapianti, raccolta frutta e altre attività connesse. Si cercano poi tre meccanici per officina macchine: profili competenti e esperti nella manutenzione e riparazione di macchinari agricoli. E ancora sette trattoristi (con patente B) per la guida di macchine agricole. Per candidarsi o per ulteriori informazioni sulle posizioni disponibili, occorre contattare direttamente le cooperative interessate. Ecco i riferimenti: Cab Massari di Conselice: amministrazione@cabmassari.191.it; Cab Ter.Ra di Piangipane: cabterra@cabterra.it; Cab Comprensorio Cervese: cabcervia@cabcervia.it; Cab Campiano: info@cabcampiano.it; Cab Bagnacavallo e Faenza: cab@cabbagnacavallo.it; Agrisfera di Sant’Alberto: candidature@agrisfera.it.

Le Cab, che danno lavoro a 619 persone di cui 361 sono socie attive, offrono contratti stagionali a tempo determinato con la possibilità di diventare soci dell’azienda nel medio termine. "Da oltre un secolo, le nostre cooperative rappresentano un pilastro fondamentale per i lavoratori e le lavoratrici della terra nella nostra Regione, mantenendo sempre un impegno prioritario verso il benessere dei propri lavoratori e soci – dichiara Stefano Patrizi, presidente di Promosagri –. Inoltre vengono intrapresi percorsi di formazione e sviluppo per lavoratori, con l’obiettivo di favorire una crescita sia personale che professionale".