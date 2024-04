Le canzoni di Burt Bacharach nella voce di Karima

Il festival itinerante ’Crossroads’ torna a Fusignano. Alle 21 di stasera, all’Auditorium Corelli, si esibirà la cantante Karima. Il programma è rivelato chiaramente dal titolo del concerto, ’Bacharach forever’, quindi un omaggio al grande compositore americano, celebre per aver composto innumerevoli hit e per il suo album ’Painted memories’ inciso con Elvis Costello. Ad accompagnare la vocalist ci saranno Piero Frassi (pianoforte), Francesco Ponticelli (basso elettrico e contrabbasso) e Andrea Beninati (batteria e violoncello).

Karima Ammar, nata a Livorno nel 1985, ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico semplicemente col nome di Karima, partecipando alla sesta edizione di ’Amici’ di Maria De Filippi, dove ha vinto il Premio della Critica. Nel 2009 ha gareggiato al Festival di Sanremo nella categoria ’Nuove Proposte’. Molte le sue partecipazioni televisive, che hanno contribuito a sostenerne la fama: ’Amici - La sfida dei talenti’, ’Crozza Alive’, ’I migliori anni’, ’Io canto’ e ’Tale e quale show ’condotto da Carlo Conti.

Dopo l’Ep d’esordio’ Amare le differenze’ (pubblicato nel 2009) e l’album ’Karima’ (2010), la cantante ha pubblicato un disco che l’ha sensibilmente avvicinata all’universo espressivo del jazz, ’Close to You. Karima sings Bacharach’ (uscito nel 2015): un progetto ambizioso nel quale interpreta le canzoni del leggendario compositore americano, che è stato al suo fianco durante le registrazioni in studio. Fra i brani ricordiamo ‘God give me strenght’, tratto dall’album inciso con Costello e la conosciutissima ’I say a little prayer’ (immortalata anche nel film ‘Il matrimonio del mio migliore amico’, con Julia Roberrs).

I più recenti lavori discografici di Karima sono ’No Filter’ (2021), che prosegue idealmente il lavoro svolto su Bacharach con la sua scaletta di grandi successi internazionali, rivisitati con intensità esplosiva in un accavallarsi di elementi pop e jazz, e il natalizio ’Karima Xmas’ (2022).

Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338-2273423. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13.