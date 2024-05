Le canzoni di Sanremo

Alle 20.45, presso il teatro Goldoni di Bagnacavallo, l’Orchestra della scuola comunale di musica, gestita dall’associazione ’DoReMi’, propone il concerto ’Sanremo Story’, un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana dagli anni Cinquanta a oggi.

Composta da circa sessanta elementi fra musicisti e coro, l’orchestra è diretta dal maestro Alessandro Guidi. Ingresso: 5 euro (gratuito fino a dieci anni). La prevendita è aperta dalle 15 alle 19 presso la Scuola Comunale di musica, in via Togliatti 2 a Bagnacavallo, oppure per telefono al 348-6940141. Stasera la biglietteria aprirà alle 20. Informazioni: www.associazionedoremi.altervista.org associazionemusicaledoremi@gmail.com. L’associazione ’DoReMi’ è una realtà importante a Bagnacavallo. Si tratta di un’associazione che da giugno a settembre consentirà agli interessati - è già possibile acquistare i pacchetti specifici -: di seguire quattro lezioni di batteria, percussioni, canto, violoncello, saxofono e pianoforte.

L’associazione collabora con l’amministrazione e altre associazioni del territorio alla riuscita di eventi e manifestazioni del paese. Nata nel 1999, ha col tempo consolidato la sua attività in tutto il territorio, , arrivando ad avere attualmente 220 gli allievi, di varie età, iscritti ai diversi corsi.