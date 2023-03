Le canzoni gonfie d’amore di Micah P. Hinson al Bronson

Micah P. Hinson, nome che ha segnato la storia degli ultimi quindici anni del Bronson, torna a far visita al club ravennate per presentare la sua ultima fatica, ‘I lie to you’, in versione live. L’appuntamento è al Bronson in via Cella 50, a Madonna dell’Albero, a partire dalle 21.30 (ingresso 18 euro + diritti di prevendita, 20 euro alla porta, info: 333-2097141). Il musicista americano mostrerà la propria storia nella trasparenza di canzoni gonfie di amore, di assenza e di rimpianto, ed è pronto a condividere con il proprio pubblico la sua voce rauca e segnata dalle intemperie, unita a una musica vera e sincera ma struggente e poco rassicurante.

In apertura, Phill Reynolds, songwriter del roster Bronson Recordings, che presenterà il suo ultimo album 'A ride.

