Le carte vanno scoperte poco a poco

Il momento più appassionante del gioco delle carte è la ‘plicadùra’, la piluccatura, che consiste nel ‘tirare le orecchie’ alle carte per gustarsele, scoprendole poco a poco. Se appaiono con i semi capovolti si dice che portano scalogna perché guardano in giù, alla tasca del portafoglio. Se appaiono il quattro, il cinque, il sei e il sette, che in molti giochi sono ‘scartini’, sono considerati ’Dla spagnêra’, erba medica senza valore. Se escono in fila fante, cavallo e re, a Faenza dicono: "El va a mèsa", vanno a messa, perché ben vestiti. Se poi escono davvero belle il commento è: "Al tôna", tuonano. Se invertono una serie di mani disgraziate si dice: "Oh, la bèsa la s’è arvultêda a e’ zarlatân" (Oh, la biscia si è rivoltata al ciarlatano).