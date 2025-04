Le cartoline di Tambini: "Una arrivata in Giappone"

Dopo la cartolina di Natale arriva quella di Pasqua. Non si ferma l’estro creativo di Claudio Tambini, bagnacavallese, ex erborista, vj, nonché collezionatore di cartoline cartacee. È a questa sua passione, coltivata negli anni, che si deve l’avvio della stampa delle cartoline di Natale, evento sempre più atteso dalla comunità non solo di Bagnacavallo ma anche dei comuni limitrofi. Il passaggio dall’iniziale versione digitale a quella cartacea è avvenuto nel tempo. Ora tocca alla cartolina di Pasqua, nata nel 2020 in pieno lockdown da Covid in cui i monumenti di Bagnacavallo comparivano protetti dalle mascherine e che quest’anno sarà distribuita unicamente nella versione digitale per l’ultima volta. Dal 2026 infatti l’intenzione di Tambini è di stamparne almeno un migliaio di copie, tanto per iniziare, in formato cartaceo.

"I fan delle cartoline di Natale aspettano quelle di Pasqua – spiega Tambini – per collezionarle, spedirle o consegnarle direttamente. Alcune di loro sono arrivate in Nuova Zelanda, in Argentina e persino in Giappone. In quest’ultimo caso la cartolina è stata consegnata direttamente, di persona, nelle mani dell’amico a cui era diretta, in piena aderenza allo spirito del format ’dove ti porta il cuore’, ideato inizialmente per il Natale". La cartolina digitale della Pasqua 2020 è caratterizzata da una grafica che pone al centro il campanile della chiesa di San Francesco contornato da colombe bianche scelte per simboleggiare la pace. A sinistra e a destra, nell’ordine, si trovano un piccolo cavallo bianco che corre, per onorare lo stemma della città di Bagnacavallo, un uovo di Pasqua decorato da un fiore rosso ed un cestino pieno di altre uova colorate con tonalità sgargianti. "La cartolina di Pasqua è sempre dedicata alla pace, messaggio che è di estrema attualità considerando quello che ogni giorno viene riportato dai media – sottolinea Tambini –. La mia speranza con iniziative come questa è che si possa ritornare alla condivisione dei ’vecchi valori’ un tempo attuali, come la cartoline". La cartolina digitale di Pasqua sarà inviata a tutti i contatti di Tambini, che già ricevono quotidianamente le grafiche elaborate per augurare il buon giorno, nella serata del sabato Santo.

Monia Savioli