Le celebrazioni della Repubblica Romana

Alle 17.30, alla Casa Matha in piazza Costa 3, Andrea Spicciarelli, direttore dell’Ufficio Storico dell’Associazione nazionale volontari e reduci garibaldini, terrà la conferenza sul tema ‘Volontariato garibaldino e impegno civile’. L’iniziativa, organizzata dalla Società conservatrice del capanno Garibaldi, rientra nelle celebrazioni della Repubblica Romana del 1849. Oggi alle 17 iniziativa pubblica del Pri al circolo ’Saffi’ di San Michele.

Domani mattina invece, per celebrare la Repubblica, alle ore 10, presso la targa di bronzo dedicata a Giuseppe Mazzini, nello scalone del Comune in piazza del Popolo, le associazioni ravennati che si richiamano ai valori risorgimentali e democratici, la Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, l’Assocazione Nazionale . Veterani e Reduci Garibaldini, l’Associazione Mazziniana Italiana, deporranno una corona in memoria dello statista.