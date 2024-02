Festa nella casa protetta di Massa Lombarda per le cento primavere di Afra Bergami, ospite della struttura. Afra è nata a Massa Lombarda e ha lavorato come operaia negli stabilimenti locali per la lavorazione dell’ortofrutta. È stata festeggiata dagli altri ospiti della casa protetta e dalle operatrici assistenziali. Al momento di condivisione ha partecipato anche il sindaco Daniele Bassi, che al momento del taglio della torta, ha consegnato alla festeggiata una pergamena con gli auguri dell’Amministrazione e un mazzo di fiori.