Le cento primavere di Tullo Ancherani

Tullo Ancherani, l’uomo più anziano di Cotignola, ieri ha compiuto 100 anni.

Nato nel paese della Bassa Romagna nel 1923, ha lavorato come agricoltore, si è sposato con Alba nel 1947 da cui ha avuto una figlia, Gianfranca, che vive a Cotignola. Tullo ha sempre avuto una grande passione per la caccia, a cui dedicava la maggior parte del suo tempo libero e quando rimaneva in zona condivideva un capanno con altri cacciatori. Amava anche fare piccoli lavori di muratura: "Si è sistemato da solo la casa – racconta la figlia – ed era bravo, tanto che anche i vicini gli affidavano dei lavoretti". Oggi Tullo risiede nella casa di riposo Don Carlo Cavina di Lugo.