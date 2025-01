"Le chiusure?. Meglio in agosto"

Carlo Ricci corre trafelato lungo via Trieste: "Ho un po’ di fretta" spiega, ma poi ci tiene a dire la sua circa l’imminente chiusura del ponte mobile. "Non capisco perché non assegnino quella struttura a una nuova gestione. E’ evidente che c’è qualche criticità da risolvere. Ho letto che dopo questa chiusura ne è attesa un’altra nella seconda parte della primavera, quando saranno però già molti i ravennati intenzionati a servirsi del ponte per raggiungere i lidi nord o quelli sud. Una chiusura del genere credo avrebbe più senso ad agosto, quando molti ravennati sono lontani dalla città". Ricci condivide i dubbi di tanti concittadini circa l’esigenza di un ponte mobile, quando ormai tutte le industrie si trovano nella porzione rivolta all’Adriatico. "Il tutto mi lascia perplesso".