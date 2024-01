‘Le cinque rose di Jennifer’, un omaggio ad Annibale Ruccello

Questa sera, alle ore 21, al teatro Masini di Faenza, per la rassegna ’Percorsi’, verrà messo in scena ‘Le cinque rose di Jennifer’, capolavoro di Annibale Ruccello, diretto da Gabriele Russo e prodotto da Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini.

Ne è protagonista un inedito Daniele Russo, affiancato da Sergio Del Prete, in un allestimento che restituirà malinconia del testo senza sacrificarne l’irresistibile umorismo.

Ecco un po’ di trama: Jennifer è un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è ̀ innamorato, gli dedica continuamente la canzone ’Se perdo te’ di Patty Pravo alla radio che, intanto, trasmette frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere. Gabriele Russo affronta per la prima volta un testo di Ruccello scegliendo il più̀ simbolico, quello che nel 1980 impose il drammaturgo all’attenzione di pubblico e critica.

Il regista ci preannuncia una messinscena dall’estetica potente, fedele al testo e, dunque, alle intenzioni dell’autore.

"Ci atteniamo alle rigide regole e alle precise indicazioni che ci dà Ruccello stesso – racconta Gabriele Russo – cercando di attraversare, analizzare un testo strutturalmente perfetto, che delinea un personaggio così pieno di vita che pare ribellarsi alla mano di una regia che vuole piegarlo alla propria personalissima visione. Non si tratta di ̀un testo su cui sovrascrivere ma in cui scavare, per tirare fuori sottotesti, possibilità, suggestioni e dubbi".

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili, i costi vanno da 16 a 29 euro. Prevendite aperte dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del teatro Masini a Faenza.

Prenotazioni telefoniche (al numero 0546-21306) disponibili nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Per il diritto di prevendita e di prenotazione telefonica è previsto il pagamento della somma di un euro. Biglietti online disponibili su Vivaticket.