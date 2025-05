Le cipolle sulle tavole dei contadini

La stagione ci regala le prime cipolle – dette zól o zvóli a seconda delle zone della Romagna – che un tempo erano molto apprezzate da chi aveva poco altro da mangiare, come afferma un vecchio detto: "La zvóla l’è e’ furmaj di purèt" (La cipolla è il formaggio dei poveri). Un modo di dire che forse si riferiva alla frequenza e alla quantità di cipolle che comparivano sulle tavole contadine più che al suo sapore, ben lontano da quello del formaggio. Famoso è il proverbio "Dài, dài, da zvóla la dvénta aj" (Dalli, dalli, da cipolla diventa aglio) dal doppio significato: per alcuni vuol dire che con l’insistenza si ottiene tutte; per altri, insistendo troppo, si possono ottenere risultati diversi da quelli desiderati.