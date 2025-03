Le collezioni digitali aggiornate sono on line

La Classense ha pubblicato online la versione aggiornata della piattaforma di valorizzazione del patrimonio Cdc-Collezioni digitali classensi, disponibile all’indirizzo www.cdc. classense.ra.it/. Il progetto di Digital Library, nato in via sperimentale a fine 2022 per creare un archivio digitale delle collezioni storiche della Classense, ha visto una importante sinergia con l’Università di Bologna, partner scientifico dell’iniziativa. La collezione vede un quotidiano aggiornamento grazie al piano di digitalizzazione effettuato dal Laboratorio fotografico della Biblioteca Classense e ospita al momento settemila oggetti digitali, raccolti in più di 130 collezioni, che coprono una vasta gamma di tipologie di documenti, dalle fotografie ai manoscritti, dalle opere d’arte ai documenti dell’Archivio storico comunale di Ravenna.