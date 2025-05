Le colonne sonore di Williams e Zimmer

Domani sera, alle ore 21, al Pala De Andrè di Ravenna, Paolo Annunziato dirigerà la CineSymphony Orchestra, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Asti, per un tributo sinfonico alla musica di due grandi compositori di colonne sonore: John Williams e Hans Zimmer.

Nell’ambito dello spettacolo, organizzato da Dimensione eventi, verranno proposti stralci dalle musiche di film decisamente conosciuti: dal tema de ’Il padrino’, alla marcia imperiale di ’Star wars’, dal maintrack di ’The Avengers’ al romanticismo de ’La vita è bella’, dalle nuove serie di successo come ’Game of thrones’ a film come ’Ruirotno al futuro’. E ancora, le note toccanti del tema di ’Schindler’s List’, l’indimenticabile ’Titanic’ e la musica trionfale de ’Il Gladiatore’.

Biglietti in vendita su Ticketone.