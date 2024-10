Le colonne sonore più belle al teatro di Russi

Un viaggio tra le più belle colonne sonore scritte per il cinema. Domani sera a Russi la Toscanini Next torna sul palco del teatro comunale con ’Film music’ alle 20.45. Il programma, eseguito da otto musicisti, prevede tra gli altri ’Peter Gunn theme’ di Henry Mancini, composto nel 1958 per la serie televisiva poliziesca ’Peter Gunn’ e comparsa poi anche nel film ’The Blues Brothers’ in una versione divenuta più celebre, poi ’La vita è bella’ di Nicola Piovani dall’omonimo film di Benigni, ’Il postino’ di Luis Bacalov, ’La passerella d’addio’ di 8 e ½ di Nino Rota, ’Twin Peaks theme’ di Angelo Badalamenti, fino a Ennio Morricone e a capolavori come ’Metti una sera a cena’, ’La leggenda del pianista sull’oceano’ e ’Nuovo cinema Paradiso’.

La Toscanini Next è un progetto orchestrale della fondazione Arturo Toscanini nato nel 2020 per dare un’opportunità di lavoro ai giovani. È composta da musicisti under 35 selezionati in percorsi di alta formazione.

L’evento di domani sera segue quello del 9 ottobre, quando la Toscanini Next ha inaugurato la stagione concertistica. È in programma un terzo appuntamento il 6 novembre con concerto ’Musicainscena’, protagonista Emanuele Ferrari.

Il teatro comunale di Russi è in via Cavour 10. La biglietteria è aperta martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12 e il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. Vendita online su Vivaticket.com, prenotazioni telefoniche a 0544 587690.