Le compensazioni. A Punta Marina due piste ciclabili e un maxi-parco

"Ravenna vuole dimostrare che si può vincere la sfida della transizione energetica continuando a essere protagonista della crescita industriale dello sviluppo, nel contesto di una nazione che resta pur sempre la seconda manifattura d’Europa". Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ringrazia la Snam per la "serietà con cui sta affrontando il capitolo del rigassificatore a Ravenna" e mette sul tavolo le ’compensazioni’ che l’azienda di infrastrutturazione energetica nazionale mette nel piatto.

Piste ciclabili, 10mila lampioni led e un parco da 97 ettari: il contratto tra Comune di Ravenna e Snam per la realizzazione di questi interventi è stato siglato ieri e non sono briciole perché sulla città stanno per ’piovere’ 25 milioni tra rigenerazione urbana (10 milioni), risparmio energetico e mitigazione ambientale legata al progetto di Snam (15 milioni) per la realizzazione di tutti i lavori collegati alla collocazione e all’allacciamento della Fsru Bw Singapore alla rete di trasporto gas nazionale.

Questi nel dettaglio gli interventi: adeguamento e collegamento pista ciclabile fra via Canale Molinetto e via delle Americhe a Punta Marina (450.000 euro); realizzazione della pista ciclabile in via dell’Idrovora a Punta Marina (1.400.000 euro); riqualificazione e ammodernamento di viale dei Navigatori a Punta Marina (4.600.000 euro). Questi tre interventi sono inseriti nel piano triennale 2024-2026 nell’annualità 2024 e verranno progettati, approvati ed avviate le procedure di aggiudicazione nella stessa annualità.

È inoltre prevista la sostituzione di 10.298 punti luce della pubblica illuminazione attualmente dotati di lampade energivore (a scarica di gas sodio alta pressione o ioduri metallici) con altri dotati di lampade con tecnologia led. L’accordo col gestore degli impianti di pubblica illuminazione per la realizzazione di tali "Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione al fine della riduzione dei consumi energetici" sarà approvato entro la fine di quest’anno; l’intervento comporterà un risparmio complessivo annuo di 3.199.254,34 kWhanno. Infine, verrà realizzato un parco di 97 ettari circa a Punta Marina Terme, con 107.890 piante tra arboree e arbustive. La piantumazione di tutte le piante è prevista entro la fine del 2024.

