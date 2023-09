"Le condizioni dei mezzi? Pneumatici lisci e mezzi fatiscenti"

Alberto Bezzi è fra gli autisti della Scoppio che hanno detto basta: il 30 giugno si è licenziato, chiudendo per sempre, come di recente fatto da almeno una decina di altri colleghi, una parentesi della sua vita professionale che avrebbe preferito non aprire.

Bezzi, ci racconti cosa sta succedendo.

"So che così facendo rischio di non vedere gli stipendi di maggio e giugno, e neppure il Tfr. Ma non ho avuto scelte. Non voglio più guidare autobus in quelle condizioni".

A cosa si riferisce?

"Gomme lisce (nella foto una in pessime condizioni, ndr), mezzi fatiscenti, contachilometri guasti, porte che dovevano essere trattenute dagli assistenti per evitare guai peggiori. Forse si aspetta che ci scappi il morto, ma io no. Mi è stato fatto capire che se mi fossi licenziato avrei rischiato di non vedere gli ultimi stipendi, o che avrei dovuto ricorrere a un avvocato".

Da quanto sa, gli autobus riusciranno a portare i bambini a scuola?

"Non ne ho idea. Non sappiamo neppure più dove li tengano: ci è stato detto alle Bassette. Sappiamo che nel sito a Camerlona dove i bus erano parcheggiati ora i mezzi di quell’azienda non vengono più fatti entrare".

E adesso?

"Non ci arrendiamo senza lottare. Riusciremo a scoprire dove l’azienda tiene i suoi bus".

E dopo che l’avrete scoperto cosa avete intenzione di fare?

"Intendiamo organizzare un picchetto per bloccare le corse".

Non ci sono proprio altri mezzi?

"Non abbiamo alternative per sperare di vedere i nostri stipendi. Ci dispiace per quei bambini che quella mattina non vedranno arrivare l’autobus, ma purtroppo siamo con le spalle al muro".

f.d.