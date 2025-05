Le condizioni del mare: "Non c’è ombra delle mucillagini"

"Non c’è ombra delle mucillagini, in questo momento, sulla nostra costa. Anzi: l’ultimo monitoraggio in mare, tra Lido di Volano e Cattolica, effettuato sia vicino alla costa sia al largo, ha rilevato condizioni molto buone, con elevata trasparenza dell’acqua". A rassicurare sulle condizioni del mare è la biologa Cristina Mazziotti, responsabile della Daphne, la struttura oceangrafica che monitora il mare dell’Emilia Romagna. "La situazione che è emersa anche dagli ultimi controlli, effettuati il 6 e 7 maggio, è decisamente buona. Non abbiamo rilevato la presenza di mucillagini". Eppure, in questi giorni, "c’è chi sui social ha lanciato l’allarme per il ritorno delle mucillagini, sulla nostra costa e anche nelle Marche".

"In realtà – assicura Mazziotti – la situazione in questo momento è molto buona. Non abbiamo segnali che le mucillagini possano ripresentarsi, anche se è ancora troppo presto per dire come sarà il mare nei prossimi mesi". L’anno scorso "la comparsa delle mucillagini avvenne all’inizio di giugno, sull’altra sponda dell’Adriatico, per poi diffondersi progressivamente anche sulle nostre coste". La situazione è costantemente monitorata dalla Daphne. "Per ora – continua la biologa – non ci sono segnali di ritorno delle mucillagini. Eppure ci sono stati già falsi allarmi, sui social e non solo". E se è ancora presto per dire che estata sarà per il nostro mare, "è importante – conclude Mazziotti – evitare gli allarmismi e diffondere notizie infondate. Delle mucillagini non c’è traccia in Adriatico, a oggi".

Manuel Spadazzi