Le congratulazioni di Incamminati e Tcr a Patuelli: "Un uomo con grandi qualità etiche e morali" Il Comitato esecutivo dell'Abi conferma Antonio Patuelli come presidente per il sesto mandato. Riceve elogi per impegno e rettitudine, rafforzando ruolo e prestigio. Fieri a Ravenna per le sue qualità etiche e morali.