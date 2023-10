Le coop agricole cercano braccianti

In vista della prossima campagna, le cooperative sono alla ricerca di varie tipologie di lavoratori, in particolare operai e trattoristi. Da oltre un secolo le Cooperative Agricole Braccianti sono un importante punto di riferimento per i lavoratori agricoli delle nostre terre. Sono in corso processi di digitalizzazione e meccanizzazione imponenti, ma il loro impegno per l’occupazione agricola di qualità è sempre prioritario: oggi le Cab ne contano 618 di cui 373 associati. Per quanto riguarda il dettaglio delle ricerche delle cooperative di conduzione terreni, si cercano trattoristi e operatori meccanici per Cab Massari di Conselice; trattoristi, operatori meccanici e diverse figure di riferimento in campo per Cab Ter.Ra di Piangipane; trattoristi e operatori meccanici, operai in campo per produzione annuale di piantine da vivaio (fragole e asparagi) e avventizi per la fase di trapianto e gestione in campo per Cab Comprensorio Cervese; trattoristi, operai potatori per frutteto e vigneto (da impiegare anche nella zappatura, nella selezione di piantine di fragole, nei trapianti, nella raccolta di frutta su carri raccolta e in quella di pomodori su macchine selezionatrici) per Cab Campiano; trattoristi, potatori per frutteto e vigneto, anche senza esperienza nel settore, per Cab Bagnacavallo; addetti alla mungitura robotizzata e alla gestione della sala di mungitura automatizzata, addetti alla vitellaia per la stalla da latte biologica di Agrisfera a Mandriole. In totale i posti di lavoro a disposizione sono una trentina.

Gli interessati possono visitare il sito web di Promosagri (https:bit.lycab-lavoro) dove sono disponibili gli indirizzi a cui inviare i curriculum.