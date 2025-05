Le coop romagnole prevedono 5mila assunzioni

Da aprile a dicembre 2025 le cooperative associate a Legacoop Romagna prevedono di assumere più di cinquemila lavoratori (+14% rispetto ad un analogo periodo del 2023). La difficoltà a reperire personale è diventata cronica e il fabbisogno aumenta, praticamente in tutti i settori associativi. In testa fra chi ricerca personale sono le cooperative di lavoro e servizi, seguite dall’agroalimentare, con una buona tenuta della distribuzione organizzata e delle Sociali. Per quanto riguarda i titoli di studio richiesti, si confermano i trend in atto: due terzi del fabbisogno riguardano persone diplomate (oltre la metà) e laureate. Legacoop Romagna associa 362 cooperative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che complessivamente sviluppano un valore della produzione pari a 7,5 miliardi di euro e occupano più di 25mila lavoratori; i soci sono oltre 320mila.