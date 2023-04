Le cornici di Giotto Il libro di Alessandro Volpe

Oggi alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, per il ciclo degli Incontri Letterari del Centro relazioni culturali del Comune di Ravenna, il professor Alessandro Volpe presenterà il libro edito da Campisano editore “Intorno alle cornici di Giotto”. Volpe, dialogherà con Giacomo Alberto Calogero, dottore di ricerca in Archeologia e Storia dell’arte, ed Emanuele Zappasodi, ricercatore docente di Storia dell’arte medievale presso Unistrasi. Conduce la giornalista Anna De Lutiis. Una monografia intentata fino ad oggi sugli apparati concepiti da Giotto intorno alle immagini sacre nei suoi cicli di dipinti murali. Giotto aveva scoperto una “maniera” per imitare gli oggetti del mondo come fossero immersi nel chiaroscuro di uno spazio ben determinato, ma gli sguardi dei suoi ammiratori potevano cadere nel pieno inganno della finzione pittorica solo di fronte alle architetture e alle sculture che incastonavano le storie sacre nella parete. Per realizzarle, Giotto disegnava un progetto in relazione all’architettura, fingeva un’illuminazione proveniente dalle vere finestre e studiava la deformazione che ogni oggetto avrebbe avuto per chi l’osservava da terra.