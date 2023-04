Le danze dell’Ottocento a Palazzo Milzetti

L’Ottocento rivive oggi a Palazzo Milzetti con il ‘Gran ballo di Apollo’, che il Museo nazionale dell’età Neoclassica in Romagna organizza in collaborazione con la Società di danza di Faenza, impegnata da alcuni anni nel mettere in scena balli storici in costume. L’evento, in calendario oggi dalle 15 alle 18, e preceduto per chi lo vorrà da una visita guidata al palazzo alle 14, si inserisce nella cornice di quelli che Palazzo Milzetti ha voluto dedicare a Felice Giani, a duecento anni dalla morte dell’artista considerato una delle icone del neoclassico italiano. I balli che verranno portati in scena si inseriscono in una cornice temporale leggermente successiva rispetto all’epoca in cui vide la luce Palazzo Milzetti: "quelli cui il pubblico assisterà", spiega Eleonora Morini per la Società di danza, "sono balli che venivano eseguiti intorno alla metà dell’Ottocento", fase storica che per l’Italia coincide con il lungo periodo di rivoluzioni e restaurazioni che dall’epoca giacobina avrebbe poi condotto a quella garibaldina, con la spedizione dei Mille e la seguente unità d’Italia. I balli abbracceranno il gusto del periodo a 360 gradi: il programma prevede infatti, fra gli altri, mazurka Alpenrose, quadriglia Beau Monde, valzer spagnolo, contraddanza Guglielmo Tell, valzer Coletta, quadriglia Etruria, Double triumph, Hunter’s moon, mazurka Fata Morgana, Marcia Ungherese, mazurka Le Silfidi, quadriglia Araldi, Pas de trois, con un repertorio "che vede protagonista Strauss, ma anche Verdi e il più recente Šostakóvic", con l’immancabile valzer n.2 che molti conoscono anche grazie al cinema di Kubrick.

La fascinazione per le serate danzanti italiane della metà dell’Ottocento deve del resto molto al grande schermo: la riscoperta delle atmosfere del periodo è merito anche di Luchino Visconti e del suo ‘Gattopardo’, in particolare delle scene di ballo che videro protagonisti – si era nella Sicilia alla vigilia dell’arrivo dei Mille – Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster. Insieme alla sezione di Faenza della Società di danza si esibiranno ballerini anche da varie altre parti d’Italia: saranno settanta i danzatori impegnati nel Salone d’Apollo e nella Sala di Achille, provenienti da Bologna, Ferrara, Modena, Macerata e dal Piemonte, uniti dalla danza e dalla passione per l’Ottocento.

Filippo Donati