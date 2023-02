"Le dimissioni non c’entrano con Terre Naldi"

È caos alla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio, dove il collegio sindacale si è dimesso in blocco a quanto pare dopo una tumultuosa riunione a tu per tu con il consiglio d’amministrazione. All’origine della decisione del consiglio di dimettersi ci sarebbe un duro confronto verbale con il consiglio d’amministrazione: stando a quanto emerge ci sarebbero stati momenti di fortissima tensione, che ad alcuni dei presenti avrebbero per un attimo fatto temere addirittura che la discussione potesse tracimare rispetto al solo piano verbale. Fortunatamente non è accaduto, ma le dimissioni dell’intero collegio sindacale – composto da presidente e due sindaci effettivi – rappresentano comunque un terremoto per la Fondazione. La politica non è rimasta con le mani in mano: Fratelli d’Italia ha letto nel precipitare della situazione una conferma dei propri sospetti circa la natura bizzarra della fusione che è stata ipotizzata dal Comune fra due partecipate, Terre Naldi e Faventia Sales, la quale ultima annovera fra i suoi quattro soci appunto la Fondazione. Come noto da tempo si discute del possibile passaggio delle attività di azienda di Terre Naldi (gestisce affitti di quindici terreni di proprietà comunale e riscuote gli affitti dall’Università di Bologna per il corso...