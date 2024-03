Le donazioni post-alluvione del Fai. Un regalo al museo Baracca

Altre risorse arriveranno presto al Museo Baracca. La sezione regionale del Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, ha deciso infatti di convogliare le risorse raccolte durante le iniziative del post alluvione organizzate dalle varie delegazioni territoriali al sostegno della struttura lughese. "L’anno scorso, a seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio – spiega la presidente del Fai regionale Carla Di Francesco – le nostre delegazioni hanno organizzato dalla tarda estate all’inizio dell’autunno delle iniziative, come conferenze, presentazioni, visite a mostre con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al sostegno di una struttura culturale del territorio colpita appunto dall’alluvione".

Le proposte vagliate dal Fai erano diverse, più che altro concentrate nell’area Forlivese per progetti inerenti il restauro di antichi testi, al momento congelati in attesa di essere trattati. Poi dal servizio cultura della Regione è arrivata la segnalazione legata al Museo Baracca. "Per capire dove potesse essere utile indirizzare il contributo raccolto pari a poco più di 9.000 euro ci siamo confrontati con la Regione e la Sovrintendenza. La proposta legata a Lugo – continua Di Francesco – ci è sembrata la più concreta nel rapporto fra le risorse disponibili e l’entità dell’intervento da realizzare".

Nei giorni scorsi la presidente Di Francesco, in compagnia del referente locale del Fai Efrem Bardelli, ha incontrato il sindaco di Lugo Davide Ranalli per formalizzare la donazione, seguita da una visita al Museo Baracca in compagnia del direttore, Massimiliano Fabbri. Il contributo reso disponibile dal Fondo per l’Ambiente sarà utilizzato per apportare altre migliorie all’ex casa natale di Francesco Baracca, dopo gli interventi inaugurati il mese scorso.

"Decideremo insieme come spendere il denaro raccolto – spiega Di Francesco –. Le possibilità sono due. Utilizzare il contributo per sistemare la pedana di legno sulla quale è posizionata la copia dell’aereo di Baracca, danneggiata dall’alluvione, o migliorare il sistema di illuminazione all’ingresso. Valuteremo in modo da decidere quale dei due interventi premiare".

"Siamo grati al FAI e onorati di questo sostegno al nostro Museo Baracca su cui abbiamo molto lavorato in questi anni – sottolinea il sindaco Ranalli –. In particolare il recente lavoro di riallestimento è stato concepito per rendere questo luogo ancora più attrattivo e interessante nello svelare la storia di Baracca e il contesto di quel periodo storico. Un museo che è quindi proiettato al futuro e non potrà che trarre beneficio da questo sostegno". Di recente, il Museo è stato oggetto di alcuni interventi finanziati dalla Regione che hanno permesso di aumentarne l’offerta attraverso la proiezione del video ’Museo Baracca, Museo Città’ di Luca Nostri e Guido Garotti e la registrazione dei contenuti di alcune lettere scritte da Baracca ai genitori e diffusa nella stanza da letto dell’eroe per rendere ancora più suggestivo l’ambiente e il percorso di visita.

Monia Savioli