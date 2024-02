Le donne di Borgia, la parola a Sintoni

Dopo il successo della prima serata al Rione Giallo, prosegue stasera la serie di incontri con storici faentini che parlano di un personaggio tanto ambiguo e spietato quanto affascinante cone Cesare Borgia. Si tratta di un ciclo di conferenze, organizzate dalla biblioteca ‘Angelo Lapi’ del Rione Giallo. Nella seconda serata, in programma oggi dalle 20.45 nella sede del Rione Rosso, in via Campidori 28 a Faenza, l’argomento trattato sarà ‘Le donne e l’arme’. L’attenzione delle relatrici si concentrerà sull’importanza delle figure femminili di quel tempo e delle loro casate. Figure sino a oggi sottovalutate che ebbero l’opportunità di compiere scelte e partecipare a eventi che sono poi diventati storia. Dopo la presentazione di Davide Bandini, Martina Fabbri Nuccitelli evocherà importanti e determinanti personaggi femminili tra cui Diamante Torelli. Seguirà l’intervento di Maria Cristina Sintoni che farà scoprire manufatti araldici testimonianti la presenza di quelle figure vicino a noi, con i colori e i simboli dei loro stemmi.

g.g.