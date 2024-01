Le donne e la volta celeste. Appuntamenti per vedere le stelle

Sono tante le conferenze che avranno luogo nei prossimi giorni organizzate dall’Arar, l’associazione astrofili di Ravenna, il cui presidente è Marco Garoni. Vari gli incontri che avverranno sotto la cupola, in cui le analisi del cielo si andranno a intrecciare ad ambiti artistici quali l’arte e l’astronomia. Tra queste c’è la ’Giornata Internazionale sulle donne e ragazze della scienza’. Sostenuta dall’Onu, la conferenza che si terrà alle 15 sabato 10 febbraio sarà dedicata all’orientamento e alla sensibilizzazione per le donne in ambito lavorativo. "Al giorno d’oggi molte donne faticano a trovare il loro ruolo nel campo astronomico – spiegano dall’Arar – e questo incontro vuole essere un aiuto per far capire che in realtà il loro sogno è tutt’altro che un’utopia". Con attività rivolte ai ragazzi a partire dai tredici anni, per questa iniziativa gli organizzatori stanno cercando di mettersi in contatto con un gruppo di astronome che aiuteranno ad aumentare la consapevolezza della disparità dei generi nel campo della ricerca scientifica.

Uno degli obiettivi primari del Planetario è diffondere la conoscenza all’intera comunità e per questo le conferenze non si limitano al monumento presso ai Giardini Pubblici, ma si ampliano nei diversi siti di Ravenna. Divenuta ormai una tradizione, è l’osservazione mensile al telescopio presso il parco Baronio, nel momento in cui la Luna si avvicina al primo quarto. Il planetario predispone di alcuni binocoli di cui il pubblico usufruisce, in modo che tutti possano avere gli strumenti adatti durante gli insegnamenti degli esperti. Tuttavia, non capita raramente che per le pubbliche osservazioni gli appassionati degli astri portino da casa la loro attrezzatura e godano del passaggio della fase lunare. Il prossimo incontro è fissato per il 20 gennaio in piazza Kennedy alle 18.30.

Un altro evento ormai radicato è l’osservazione al telescopio dedicata a Padre Lambertini, uno dei padri fondatori dell’Arar, appassionato di scienze, nonché artefice di molti presepi all’interno della basilica di San Francesco. È proprio nella piazza della basilica che, il 18 febbraio alle 18.30, tempo permettendo, si svolgerà l’osservazione della volta celeste.

Queste sono solo alcune delle iniziative che il Planetario mette a disposizione al pubblico, con lo scopo di incentivare l’apprendimento e l’osservazione del firmamento di stelle che ci circonda. Per la partecipazione è consigliata la prenotazione telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 al numero 0544 62534 o inviando una mail a info@arar.it. Prezzi degli eventi: intero 5 euro, ridotto 2, soci Arar 1.

Margherita Tonini