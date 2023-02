Le droghe, sostanze pericolose La dipendenza distrugge la vita

In quest’arco di anno, come argomento di educazione civica, abbiamo parlato delle droghe e della loro pericolosità se assunte. Come prima cosa però, abbiamo imparato cos’è la dipendenza, che è l’impossibilità di fare a meno di una sostanza. Questa cosa ci ha fatto riflettere un po’ perché è difficile capire com’è veramente non riuscire più a fare a meno di qualcosa.

Abbiamo guardato anche una parte di film in cui abbiamo visto la disintossicazione di due ragazzi. È sicuramente una cosa brutta, ma anche scandalosa, non ci aspettavamo niente di simile.

Al giorno d’oggi, incontrare dei drogati per strada può essere molto pericoloso, abbiamo vissuto qualche esperienza a riguardo. Quando una di noi è andata a Bologna con la sua famiglia, stando su un gradino con il fratello, ha assistito a questa scena: un signore che sembrava povero, seduto lì vicino, è stato raggiunto da un altro che gli ha chiesto se volesse un po’ di roba, lui lo ha seguito e hanno incontrato un altro gruppo, hanno parlato un po’ fino a quando, il secondo uomo se n’è andato dicendo: ”Se ti rivedo ti spezzo le gambe”. Noi pensiamo che non dovrebbero succedere cose del genere, ma soprattutto in pubblico, può essere pericoloso e traumatizzante.

Un’altra esperienza è quella di quando un altro di noi è andato a cenare in un ristorante all’aperto e mentre mangiava ha visto due persone che si iniettavano delle sostanze stupefacenti con delle siringhe. Dopo essere andati via, con una macchina che li ha raggiunti, hanno lasciato tutto il materiale per strada, con degli schizzi di sangue sulle pareti facendo finta di niente. Questa scena è stata sconvolgente, e gli resterà impressa a lungo.

Oppure, quando, in una giornata di sole, stavamo passeggiando vicino alla riva di un fiume e abbiamo visto un tossicodipendente scaldare un cucchiaio per farsi una siringa. Dopo aver incontrato altre due persone se l’è data a gambe levate.

L’ultima esperienza è quando uno di noi è andato a Firenze a vedere una partita allo stadio, e per tornare a casa ha preso il treno. Nella stazione ha visto due signori salite sul suo vagone che assumevano droghe e parlavano con la gente in modo strano in cerca di un posto a sedere. Quando sono scesi hanno passato la loro roba a degli altri e insieme sono scappati in modo furtivo.

Le droghe sono un enorme mondo ancora tutto da scoprire, però, quello che sappiamo, è che chi ci entra, non ne uscirà più.

Matilde Spada, Matilde Cesari e Aldo Kraja

Classe 2^A

Scuola media ‘Ugonia’

di Brisighella

Prof.ssa Cristina Laghi