"Le due alluvioni, giorni durissimi. Ma abbiamo progetti importanti"

C’è una luce accesa alle otto di sera nel corridoio buio del palazzo comunale di Castel Bolognese. È quella dell’ufficio del sindaco Luca Della Godenza. Rispetto a due anni fa il tavolo delle riunioni non è più coperto di piantine in scala e documenti progettuali, e nel muro spicca una pergamena di ringraziamento per l’impegno profuso in occasione dell’alluvione. Della Godenza si alza e dopo aver fatto gli onori di casa si accomoda sulla poltrona. Poi gira la testa verso la foto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sindaco, iniziamo da quella foto.

"Quando Mattarella è venuto a Faenza io e tanti colleghi sindaci eravamo stanchi. È stato grazie alle parole del Presidente che siamo riusciti a capire che era quello il momento in cui dovevamo, mi passi il termine, ’tenere botta’. Per me incontrare Mattarella è stato importante. E alla fine di quell’incontro anche io ho cantato Romagna Mia".

Sono stati i giorni più duri del suo mandato?

"È stato allucinante. Le notti dell’alluvione eravamo in 4 al Centro Operativo. Poi nei giorni seguenti ci sono state le polemiche, successivamente non arrivava la nomina del commissario. Complessivamente nel mandato ci sono state cose molto imprevedibili. Io mi sono confrontato con la comunità, la famiglia e la giunta. E ho sempre messo la faccia in tutte le circostanze, quelle più belle e quelle più brutte".

Cosa ha caratterizzato il mandato?

"Il covid, il caro energia e il duplice evento alluvionale. Nonostante tutto siamo riusciti a rialzarci, a stare uniti. Io sono orgoglioso di come i miei concittadini hanno reagito, e abbiamo anche portato avanti progetti come la circonvallazione, il casello autostradale, l’illuminazione, il potabilizzatore…"

È stato complicato in tema di opere pubbliche?

"Sì, perchè sono opere che non dipendono solo da noi. In cinque anni abbiamo avuto a che fare con 4 governi differenti. È stato un impegno grande. Casello e circonvallazione ci hanno impegnato quotidianamente. Il potabilizzatore invece è stata una vittoria delle partecipate".

Su certi temi però anche altri soggetti politici hanno esultato

"Sono opere di tutti e per tutti. Nel mio mandato e in quello precedente il consiglio comunale è stato sempre unanime su questi temi. Il vero merito forse è stato quello di aver tenuto sempre i toni bassi e forte il dialogo".

Tre argomenti di cui si è parlato tanto negli ultimi anni: attività in centro storico, furti e scuole. Cosa mi risponde?

"Sulle attività commerciali il lato positivo è che molte attività alluvionate oggi hanno riaperto. Scontiamo però ancora criticità croniche, come il traffico sull’Emilia o i parcheggi che mancano. Sui furti purtroppo gli enti hanno pochi strumenti: abbiamo investito 5 milioni, per esempio, e abbiamo rinnovato l’illuminazione pubblica, installato le telecamere, stanziato fondi per la ristrutturazione della caserma dei carabinieri che consentirà l’ampliamento dell’organico. Inoltre abbiamo chiesto più passaggi alla polizia locale. È costante il dialogo con la Prefettura e la Questura. Ma ci vuole una risposta sistemica".

E sul tema scuole?

"Dopo l’alluvione abbiamo ancora la materna chiusa e dovremo fare i lavori, così come al nido per il quale ci sono già risorse per un milione. Poi dobbiamo completare le Bassi. Infine abbiamo strutture vecchie da rinnovare per le quali abbiamo richiesto i fondi".

Ora si ricandida. È pronto?

"Sì, c’è una coalizione civica di centrosinistra. Domani (oggi per chi legge, ndr) saremo in piazza Bernardi con un banchetto per incontrare i cittadini".

Damiano Ventura