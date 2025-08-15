Sam, un addio pesante

Cronaca
"Le edicole, punto di riferimento nel territorio"

Casanola e Ammirabile: "Con i cittadini c’è un rapporto stretto e un dialogo quotidiano sulle vicende cittadine"

A Ferragosto, come durante il periodo natalizio, così come nel periodo covid e nei giorni seguenti all’alluvione, l’edicola era e resta un punto d’incontro, un crocevia di storie, confidenze sussurrate e soprattutto di abitudini che resistono al tempo. A Faenza molte hanno segnato la vita della città per diversi decenni.

Giovanni Casanola e la sua compagna Sara Vespignani, hanno rilevato nel 2018 l’attività sessantennale presente in viale Baccarini, di fronte al Museo Internazionale delle Ceramiche: "Non sappiamo spiegare perché ma ci è sempre piaciuto l’odore della carta e il mondo editoriale" raccontano entusiasti. La gestione è quella di un’impresa vera e propria, serve tanta organizzazione, ordine e impegno quotidiano.

Nel merito: "A lungo andare svegliarsi all’alba segna la vita, ma non la cambieremmo con nessun’altra – rivelano –. Le edicole sono un punto di riferimento per il quartiere, dove le persone acquistano giornali e riviste, commentano le notizie, confidano i loro problemi. E’ un presidio di comunità". Anche per questo motivo non hanno ancora chiuso per ferie: "Vogliamo garantire il servizio per chi rimane in città".

La vita cittadina passa anche da qui, nel viale che negli ultimi anni è stato oggetto di una profonda riqualificazione: "Residenti e pendolari nonostante i disagi stanno iniziando ad apprezzare i lavori che sono stati fatti". Alcune edicole poi sono vere e proprie istituzioni storiche, come quella in Piazza della Libertà, l’ex edicola Bruschera, che esiste dagli anni ‘30, poi è stata rifatta e dal 1997 è gestita da Vito Ammirabile.

"L’edicola è un punto di riferimento nonostante sia cambiato il modo di rapportarsi – racconta –. Io peraltro ho ancora la voglia di alzarmi alle 4 di mattina, aprire le cassette e scoprire le novità di giornata". Indimenticabili anche gli aneddoti legati al passaggio di personaggi famosi: "Una volta parlai per mezz’ora con Claudia Gerini – racconta –, un’altra volta, di sabato, venne Cochi Ponzoni ad acquistare una rivista mentre era qui in vacanza. Ricordo anche quando sono passati Michele Serra, Maurizio Micheli e tanti altri artisti in città per le rassegne teatrali".

In piazza si parla di tutto: sovente si discute di come cambia il centro storico, di saracinesche aperte e chiuse, ultimamente anche di viabilità, pavimentazioni, e anche di Zona a traffico limitato. "È calato il passaggio in auto – commenta ancora – ma resta quello a piedi e ci sono più biciclette. In generale dal 2010 ad oggi gli utenti che vengono in piazza sono aumentati".

L’edicola è infatti anche un osservatorio privilegiato della vita cittadina e "il passaggio lento, quello fatto di incontri e conversazioni, resiste".

d.v.

